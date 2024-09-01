Группа «Сплин» потерпела многомиллионные убытки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у артистов обнаружили чистый убыток в 24,5 миллиона рублей за 2023 год. Уточняется, что в период эпидемии коронавируса группа зарабатывала 100-150 миллионов рублей выручки.

Mash добавил, что у коллектива запланировано несколько концертов за границей: в Лиссабоне, Риге, Батуми, Таллине и Тбилиси.

Последнее время группа не появляется на российской сцене. Несмотря на то, что участники открыто не выражали свое мнение по поводу спецоперации на Украине, в 2022 году Васильев на фестивале в Воронеже посвятил выступление с песней «Выхода нет» уехавшим из России знаменитостям. После этого концерты «Сплин» начали отменять «по техническим причинам» по всей стране.

1 апреля 2023 года группу «Сплин» убрали с афиши фестиваля в Новосибирске после требования общественной организации «Союз отцов». Активисты предположили, что коллектив «будет транслировать свои взгляды широкой аудитории» и получать за это деньги. 25 мая 2023 года концерт группы «Сплин», запланированный на 7 июня в Архангельске, также был отменен.

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