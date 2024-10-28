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Нюша ответила на слухи о новых отношениях

Певица Нюша заявила, что не состоит в отношениях

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nyusha_nyusha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Нюша ответила на слухи о новых отношениях, которые она якобы завела после расставания с предпринимателем Игорем Сивовым. Ее цитирует «Пятый канал».

«Сейчас меня шипперят просто с каждым молодым человеком, с которым я появляюсь. Я уже комментировала этот вопрос — сейчас у меня нет отношений, я сейчас не в отношениях», — сказала она.

После развода поклонники звезды предполагали, что она может встречаться с певцом Егором Кридом, рэпером Рахимом, известным ресторатором.

Нюша также отметила, что сексуальность ее образов не зависит от ее романтических отношений — такой имидж у нее с начала карьеры.

«Потому что есть во мне такая часть, которая периодически требует внимания к своей вот этой грани сексуальной», — заключила артистка.

Накануне Нюша выложила фото без бюстгальтера.

Ранее Милонов объяснил громкие звездные разводы.

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