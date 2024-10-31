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«Карма за унижение ребенка»: плюнувшая в Mia Boyka блогерша объяснила свой поступок

Треш-блогерша Фрося заявила, что плюнула в Mia Boyka в отместку за девочку-квадробера

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Личный архив Mia Boyka

Плюнувшая в лицо Mia Boyka треш-блогерша Фрося (Дарья Умнова) заявила «Газете.Ru», что таким образом заступилась за высмеянную певицей на концерте в Надыме девочку-квадробера. По мнению Умновой, артистка должна была публично извиниться за свой поступок.

«Это была карма за унижение ребенка. О своем поступке не жалею. Мия поднялась на детскую аудиторию и просто принизила ребенка за его занятие. И вместо того, чтобы развивать эту тему дальше, ходить по различным шоу за деньги или ради хайпа, было бы достаточно просто извиниться публично. О ситуации высказались блогеры, которые и так меня не долюбливали, а те, кто согласен с моей позицией, просто промолчали. Я уверена, что если бы это был их ребенок, они поступили бы также. Такой жест со сцены мог спровоцировать конфликт между одноклассниками, тем более старшеклассниками. Она даже не знает, как люди отреагировали: хейт как в сторону Мии, так и в сторону мамы с девочкой», — сказала Умнова.

Фрося плюнула в лицо певице во время съемок YouTube-шоу «50 хейтеров». Умнова, переодевшись в квадробера, сообщила, что хотела бы передать Бойко сделанный ее подругой подарок — маску кота. Сама девушка, уверила блогерша, не смогла посетить студию из-за болезни. Фрося подошла к Mia Boyka с подарком, и когда та произнесла, глядя на маску: «Какая красивая», блогерша плюнула ей в лицо.

«Гори в аду, тварь!» — сказала Умнова.

Певица не стала реагировать на поступок девушки и просто попросила салфетку. Однако ведущий YouTube-шоу выгнал Умнову из студии.

В сентябре Mia Boyka оказалась в центре скандала. Во время ее концерта в Надыме (ЯНАО) восьмилетняя девочка-квадробер в маске кошки потерялась в толпе и оказалась на сцене. Mia Boyka публично раскритиковала ее увлечение, пока ребенок едва сдерживала слезы, отвечая на вопросы.

Мать девочки обвинила Mia Boyka в публичном унижении ребенка, семья обратилась в полицию.

Ранее мать квадроберши из Надыма назвала Mia Boyka «бестолковой женщиной».

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