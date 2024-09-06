«Бестолковая женщина»: мать квадроберши из Надыма — о Mia Boyka

Восьмилетняя девочка-квадробер из Надыма, которую осудила певица Mia Boyka, побывала в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщила ее мама Елена. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, но в родном городе опять может столкнуться с осуждением, считает женщина.

«Мы два дня были в Москве. Девочки-блогеры организовали поход в аквапарк, подарили подарочки. Пожелали не вешать нос и оставаться ребенком. Всему свое время. Марианна в хорошем настроении. Но в Надыме, уверена, встретит негатив. Сейчас Надым беспокоится о том, урвали мы у Мии денег или нет», — сказала она.

Елена отметила, что ее дочь так и не встретилась в столице с самой Mia Boyka. Накануне певица говорила, что если девочка захочет прилететь в Москву, то она с радостью организует поездку и уделит ей время.

«Как я смотрю, Мия — очень бестолковая женщина. Что значит, если захочет, то [пусть] приезжает в Москву? Марианна приехала. Что-то Мию я не наблюдала», — подчеркнула она.

Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) Mia Boyka публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробера, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Девочка была одета в маску кошки, и певица критиковала ее увлечение, в то время как ребенок едва сдерживала слезы, отвечая на вопросы.

Мать девочки обвинила Mia Boyka в публичном унижении ребенка, семья обратилась в полицию. В поддержку ребенка выступили известные личности и блогеры, включая Егора Крида.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также вмешалась, заявив, что артистка не только не извинилась, но и продолжает насмехаться в соцсетях. Она предложила семье любую помощь, включая оплату услуг психолога, если это будет необходимо.

Позднее с семьей ребенка связался представитель певицы и предложил организовать поездку в Москву. Взамен мама девочки должна была забрать заявление из полиции. Елена в ответ предложила организовать в Москве встречу для обсуждения ситуации, однако представитель певицы ей отказал.

Ранее новосибирские активисты призвали стрелять в детей-квадроберов.