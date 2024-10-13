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Незаконную скульптуру Фемиды в Подольске демонтировали

В Подольске ночью демонтировали незаконно установленную во дворе суда скульптуру Фемиды

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Алексей Старчак/VK

Скульптуру «Закон есть закон», незаконно установленную во дворе городского суда в Подольске, демонтировали. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат местного совета Алексей Старчак.

«Да, в ночь демонтировали. В пятницу рабочие проводили замеры. Участок находится в пользовании управления судебного департамента по Московской области. Все решения уполномочены принимать только они. Но я не удивлюсь, если выяснится, что демонтаж тоже проходит без надлежащего оформления, так же, как и произведенная ранее установка этого памятника», — сказал он.

О том, что Фемида установлена незаконно, стало известно еще летом этого года. Депутат Старчак заметил, что статуя разрушается. Он обратился в управление судебного департамента при Верховном Суде с просьбой отреставрировать скульптуру. Тогда выяснилось, что выделить средства на ремонт невозможно, так как скульптура на учете нигде не стоит и является самовольной постройкой.

Ранее в Уфе завели уголовное дело по поводу разрушения части самого древнего памятника на Южном Урале.

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