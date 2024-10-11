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В Риге планируют демонтировать памятник российскому фельдмаршалу

В Риге одобрили решение о сносе памятника фельдмаршалу Барклаю де Толли

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Владимир Песня/РИА Новости

Комиссия по финансовым и административным вопросам Рижской городской думы одобрила демонтаж нескольких памятников, в том числе монумента герою Отечественной войны 1812 года генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю де Толли. Об этом сообщает портал государственного телевидения и радиовещания Латвии LSM.

Инициатором сноса памятника выступил заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс, который заявил, что монумент символизирует «прославление Российской империи и восхваление русификации». За демонтаж памятников проголосовали семь членов комиссии, против высказались двое. Теперь инициатива будет направлена на рассмотрение всем депутатам городской думы для принятия окончательного решения.

Помимо памятника Барклаю де Толли, власти планируют демонтировать памятники латышским советским писателям Андрею Упитису и Судрабу Эджусу, а также мемориал 400 российским гренадерам, защищавшим остров Луцавсала от шведской армии в 1701 году.

Ранее в России призвали жестче реагировать на снос советских памятников в Литве.

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