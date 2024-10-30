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Представитель Mia Boyka прокомментировал инцидент с плевком в лицо певице

Представитель Mia Boyka заявил, что певица не ожидала получить плевок в лицо на съемках

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Личный архив Mia Boyka

Поведение треш-блогерши Фроси (Дарьи Умновой), которая плюнула в лицо Mia Boyka на YouTube-шоу «50 хейтеров», стало неожиданностью для артистки. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель певицы Евгений.

«Для Мии это было неожиданно, ведь девушка все время скрывалась под маской и искала предлог, чтобы подойти ближе на съемке. Конечно, это некрасиво даже для хейтера, невоспитанно как минимум. Мия надеется, что девушка в жизни совершает другие поступки. В остальном это был очень откровенный выпуск и шоу», — сказал он.

На шоу Умнова заявила, что хочет подарить Бойко маску кота, сделанную ее подругой. Певица пригласила блогершу Фросю подойти, чтобы забрать подарок, и, глядя на маску, сказала: «Какая красивая». В ответ Умнова плюнула ей в лицо со словами: «Гори в аду, тварь!».

Певица спокойно попросила салфетку, не отреагировав на поступок. Ведущий шоу выгнал Умнову из студии. Позже в своем Telegram-канале блогерша написала: «Моментальная карма за унижение детей. Завтра встречусь еще раз с девочкой-квадробершей, будем праздновать».

В сентябре Mia Boyka оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично раскритиковала восьмилетнюю девочку-квадробера, которая потерялась в толпе и очутилась на сцене.

Ранее мать квадроберши из Надыма назвала Mia Boyka «бестолковой женщиной».

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