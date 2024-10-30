Mia Boyka плюнули в лицо со словами: «Гори в аду!»

Переодевшаяся в квадробера треш-блогер Фрося (Дарья Умнова) плюнула в лицо певице Mia Boyka (Мария Бойко) на YouTube-шоу «50 хейтеров».

На шоу Умнова сообщила, что хотела бы передать Бойко подарок — сделанную своей подругой маску кота. Сама девушка, уверила блогерша, не смогла посетить студию из-за болезни. Певица попросила Фросю подойти, чтобы взять подарок. Однако после того, как Mia Boyka произнесла, глядя на маску: «Какая красивая», — блогерша плюнула ей в лицо.

«Гори в аду, тварь!» — произнесла Умнова.

Певица не стала реагировать на поступок девушки и просто попросила салфетку. Однако ведущий YouTube-шоу выгнал Умнову из студии.

«Моментальная карма за унижение детей. Завтра встречусь еще раз с девочкой квадробершей, будем праздновать», — заявила Умнова в своем Telegram-канале.

В мае треш-блогер Фрося уже становилась героиней скандала, когда справила нужду прямо в ресторане «Вкусно — и точка». Тогда на ее действия отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Общественный деятель заявляла, что за 15 суток девушку «приучат к туалету» сотрудники полиции.

Ранее Сергей Жуков отреагировал на инцидент в баре «Руки Вверх!» фразой: «Бывает с абсолютно любым».