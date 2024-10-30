Продюсер назвал пиаром союз «Ленинграда» и Инстасамки

Объединение группы «Ленинград» с певицей Инстасамкой – это не более чем пиар-ход для привлечения внимания. Смысла создавать союз таких уже состоявшихся исполнителей нет никакого, кроме желания подогреть интерес аудитории, объяснил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с «Пятым каналом».

Поводом для прогрева слушателей могло стать что угодно, в том числе – ранее анонсированный совместный альбом. В целом же на постоянной основе объединение таких разных артистов – это «нереальная история», считает эксперт.

«Мне это больше видится как пиар-ход. Что Инстасамка, что коллектив Шнурова — уже самобытные такие коллективы. Это, по сути, свой бренд. Бренд, приносящий доход», — пояснил он.

У исполнителей очень разная аудитория, из-за чего по-настоящему большого спроса их совместное творчество не будет иметь, считает специалист. Он призвал помнить, что эти артисты создают в первую очередь коммерческий контент, нацеленный не на внесение вклада в культуру, а на принесение прибыли из-за «раздутого пиара».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ведет переговоры с командой Инстасамки о присоединении певицы к коллективу ради совместного творчества. Они уже выпустили тизер первой песни, подробности о возможном сотрудничестве и чем артисты занимались в последние годы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был раскрыт гонорар дуэта Инстасамки со Шнуровым.