Знаменитый скульптор объяснил преимущество реалистичных монстров над графикой

Ручная работа при изготовлении тех или иных эффектов для кино всегда будет цениться и останется актуальной. Графика значительно дороже, а если речь идет, к примеру, о создании какого-то монстра, с которым герои картины будут как-то взаимодействовать, то его так или иначе приходится лепить. Об этом в беседе с проектом «Сноб» рассказал знаменитый художник, скульптор Виктор Маков, в прошлом работавший слесарем.

Маков специализируется на создании реалистичных монстров и атрибутов для фильмов ужасов. К примеру, у него заказывали «жуткие» детали для фильма «Гоголь». В работе он использует скульптурный пластилин, из которого лепит как монстров в миниатюре, так и в крупном виде. Затем Маков делает силиконовую форму и отливается готовое изделие.

«В зависимости от размеров и формата на создание одного монстра уходит от двух недель до нескольких месяцев — приходится всегда совмещать несколько заказов», — отметил творческий деятель.

Сегодня киноделы предпочитают объединять лепку монстров с графикой — это наиболее удачный подход, считает Маков. По его словам, несмотря на развитие нейросетей, люди киноискусства никогда полностью не откажутся от изготовленных специалистами монстров, так как им важно видеть картинку — они визуалы.

Художник также рассказал об истории фотографии, на которой актер Роберт Инглунд, исполнитель роли Фредди Крюгера, заснят с изготовленным им чехлом в форме лица устрашающего персонажа. По его словам, к актеру с ним подошла девушка-фанатка, а тот высоко оценил работу.

«Та же история была с Брюсом Кэмпбеллом — фанатка подошла к нему на автограф-сессии и попросила расписаться на моем чехле», — отметил Маков.

Маков также добавил, что приближающийся праздник Хэллоуин в России страха не вызывает, в отличие от других стран. Россияне же воспринимают его как праздник для развлечения и веселья.

Ранее самой высокооплачиваемой профессией в Москве стал скульптор-художник.