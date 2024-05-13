Названа самая высокооплачиваемая творческая профессия в Москве

В мае 2024 года самой высокооплачиваемой творческой профессией в Москве стал скульптор-художник. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Авито Работа». По данным аналитиков, работодатели готовы предложить этим специалистам 300 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает пресс-служба сервиса, от соискателя требуется понимание особенностей работы с формой и цветом, а также готовность к выполнению монотонных задач.

На втором месте вакансия конструктора-дизайнера в компании по производству детской одежды. Соискателям предлагают от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. Опыт работы должен быть не менее трех лет. Также необходимо знать основы конструирования и моделирования одежды для детей.

До этого сообщалось, что профессия дальнобойщика за первый квартал 2024 года стала самой высокооплачиваемой в России со средней предлагаемой зарплатой в 170 494 рублей. За указанный период средние зарплатные предложения для водителей большегрузов выросли на 9%.

Кроме того, на 27% за квартал увеличились зарплатные предложения на позицию фрезеровщика, они составили 136 151 рубль в месяц. В первую тройку самых высокооплачиваемых вакансий также вошла профессия бурильщика со средней предлагаемой заработной платой в 113 457 рублей в месяц.

Ранее HR-специалист рассказала о самой главной ошибке кандидатов на собеседовании.