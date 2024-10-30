Стало известно, когда покажут новогоднее шоу «Дядя Степа» от внучек Сергея Михалкова

Показы новогоднего шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год...» пройдут в Москве с 27 декабря 2024 по 8 января 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Авторами идеи выступили внучки писателя Сергея Михалкова — Анна и Надежда. Они объяснили, что решили создать подобный проект, чтобы таким образом возродить добрую традицию встречаться всей семьей под Новый год. Внучки надеются, что для россиян станет традицией посещать шоу «о вечных человеческих ценностях» с семьей.

«Нам хочется воспитывать своих детей на примерах, проверенных временем и нами! Дядя Степа — всем знакомый герой, с ним меня связывает история из детства, как и со многими другими героями произведений: Три поросенка, Зайка-зазнайка, Упрямый лягушонок, которых создал мой дед, Сергей Михалков», — подчеркнула Анна Михалкова.

В постановке задействовано более 40 актеров, а также присутствуют меняющиеся по ходу действия декорации для 15 сцен. Изюминкой проекта станет 20-метровый прототип дома-высотки с видеопроекцией.

Создатели проекта отмечают, что зрители попадут в атмосферу путешествия уже в фойе: они окажутся на вокзале с расписанием поездов, где их будут провожать настоящие проводники. Также гостей ждут мастер-классы, розыгрыши и бесплатные подарки для каждого, кто приобрел билет.

Режиссером выступила Наталья Шуляковская, удостоенная «Золотой маски» в 2014 году за спектакль «Русалочка». Новогоднее шоу пройдет в МТС Live Холл.

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