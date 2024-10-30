В историческом доме Тюдоров обнаружили множество «ведьминых знаков». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Ведьмины знаки», или апотропические знаки, наносились на стены пещер и домов с целью отпугнуть злых духов. Высокую концентрацию таких знаков ученые обнаружили на стенах британских домов, построенных в период с 1550 по 1570 год.

Волонтер English Heritage обнаружил около 20 «ведьминых меток» в усадьбе Гейнсборо Олд Холл на востоке графства Линкольншир, которую когда-то посетили Генрих VIII с одной из его супруг — Кэтрин Говард. За два года он зарегистрировал в здании пятиугольники, пентаграммы, простые круги и марианские знаки (перекрещивающиеся буквы V и S, которые считаются призывом к защите Девы Марии).

До этого сообщалось, что книгопечатание и слухи запустили волну преследования ведьм в Европе.

Ранее историки нашли свидетельства переработки отходов во времена Тюдоров.