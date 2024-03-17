Установлено, как Тюдоры обращались с пищевыми отходами

Ученые из Кардиффского университета рассказали о том, что во времена Тюдоров пищевые отходы подвергались переработке. Об этом сообщает новостной портал The Conversation.

Общество времен Тюдоров было крайне религиозным. В глазах общества в то время еда была высшим даром Божьим, который буквально поддерживал жизнь на земле, поэтому расточительство в отношении пищи считалось греховным и аморальным. В те времена священники рассказывали своим прихожанам о том, как накормить нуждающихся и голодных.

Объедки со столов богатых семей раздавались бедным, а также они шли служащим, а не выбрасывались на помойку. В королевском доме королевы Елизаветы I работники, готовившие мясо, получали жир и небольшие обрезки мяса в качестве вознаграждения за свой труд. Даже люди из более скромного окружения могли пожертвовать излишки еды. Вместо того, чтобы выбрасывать их свиньям, сыворотка, оставшаяся, например, от производства сыра, могла бы стать питательным летним напитком для рабочих, трудившихся на полях.

«Пищевые отходы сегодня — насущная экологическая проблема. Ежегодно в Великобритании выбрасывается более десяти миллионов тонн продуктов питания. Остатки продуктов погибают в пластиковых контейнерах, мусорные баки супермаркетов завалены испорченными, но вполне съедобными продуктами, а поля усеяны испорченным урожаем. Предотвращение попадания хорошей еды в мусорное ведро является важной частью глобальной борьбы с изменением климата», — заключили ученые.

Ранее археологи нашли очень редкие монеты времен кровавого еврейского восстания против римлян.