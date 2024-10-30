Квентин Тарантино похвалил сиквел «Джокера»

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что ему «очень понравился» сиквел «Джокера», несмотря на коммерческий провал фильма. Его слова приводит издание The Guardian.

По словам Тарантино, создатели фильма распорядились бюджетом так, как его использовал бы сам Джокер.

«И я просто достаточно нигилист, чтобы наслаждаться фильмом, который не совсем работает как фильм, и похож скорее на большой, гигантский бардак. И я не нашел это интеллектуальным упражнением. Я действительно увлекся этим», — описал свои впечатления режиссер.

До этого сообщалось, что предварительные сборы «Джокера 2» оказались в два раза меньше оригинальной части, что говорит о том, что фильм не окупится.

Первый «Джокер» заработал в мировом прокате $1,07 млрд при бюджете $65 млн, а на «Безумие на двоих» создатели потратили $200 млн.

Мировая премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоялась 4 октября 2024 года. Режиссером сиквела стал Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия ленты происходят в лечебнице Аркхем. Главные роли исполнили Леди Гага и Хоакин Феникс. В проекте также приняли участие Брендон Глисон, Зази Битц, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд.

Ранее в Польше похожий на Джокера мужчина устроил пожар в своем доме.