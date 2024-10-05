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Предварительные сборы «Джокера 2» оказались в два раза меньше оригинальной части

Сиквел «Джокера» заработал $7 млн на превью-показах и не понравился зрителям

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DC Studios

Триллер «Джокер: Безумие на двоих» заработал на предварительных показах 3 октября $7 млн, что почти в два раза меньше результата первого фильма ($13,3 млн). Об этом сообщает Variety.

Сиквелу, предполагает издание, вряд ли получится превзойти уровень, установленный оригинальной частью. Первый «Джокер» заработал в мировом прокате $1,07 млрд при бюджете $65 млн, а на «Безумие на двоих» создатели потратили $200 млн.

При этом картину одинаково негативно встретили критики и зрители. Фильм получил оценку D на CinemaScore — худший результат для кинокомикса в истории. У первого «Джокер» на том же агрегаторе рейтинг B+. На Rotten Tomatoes у сиквела всего 33% «свежести».

Мировая премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоялась 4 октября 2024 года. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия ленты происходят в лечебнице Аркхем. Главные роли исполнили Леди Гага и Хоакин Феникс. В проекте также приняли участие Брендон Глисон, Зази Битц, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд.

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