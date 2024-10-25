Экс-участника «Фабрики звезд» экстренно госпитализировали

Певец, бывший участник «Фабрики звезд» Константин Легостаев сообщил о своей экстренной госпитализации с подозрением на аппендицит. Его слова передает «Пятый канал».

Музыкант почувствовал себя плохо во время отдыха с друзьями в Калужской области. Его доставили в больницу, где врачи подтвердили диагноз. Легостаев признался, что в клинике его сразу же прооперировали.

«Думал, что все, в Москву не вернусь», — вспомнил Легостаев.

Музыкант проведет в больнице еще четыре дня в рамках реабилитации, а уже 2 ноября он планирует отправиться на конкурс в Екатеринбург.

Певец Константин Легостаев стал известен после того, как написал песню «Ждать и петь» для группы «Гости из будущего». Композиция вошла в чарты радиостанций страны. В 2004-м артист стал участником проекта «Фабрика звезд», где выступал с Евой Польной, Николаем Носковым и группой Би-2. Также Легостаев написал песню «Опасен, но свободен», ставшую саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова. В 2009 году музыкант получил премию «Песня года» за композицию «Расскажи, как...» в исполнении Лолиты Милявской.

Недавно актриса Алена Яковлева сообщила, что вернулась в театр после выписки. Знаменитость госпитализировали 22 октября с острой болью и подозрением на аппендицит. Яковлева рассказывала, что в ходе обследования врачи установили другой диагноз, связанный с «кишечными делами».

Ранее Дробыш назвал Прохора Шаляпина «бездарным идиотом», загубившим свою карьеру.