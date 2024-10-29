Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тина Канделаки о сериале про Байдена: «Вот какую пропаганду мы должны делать»

Директор ТНТ Канделаки вспомнила, что ее отговаривали снимать сериал о Байдене

close
Пресс-служба ТНТ

Директор ТНТ Тина Канделаки похвасталась в Telegram-канале высокими рейтингами комедийного сериала «Гудбай» про американского президента Джо Байдена.

Она опубликовала скриншот, в котором показано, что «Гудбай» оказался самым популярным проектом ТНТ в день премьеры, 28 октября. Кандалаки вспомнила, что ее отговаривали от съемок проекта, заявляя, что в России никогда не показывали американского лидера и действующую власть США. Она поблагодарила всех, кто дал ей возможность создать проект.

«Вот какую пропаганду мы должны делать для людей, которые соскучились по тому, какие мы сильные, щедрые и протягиваем руку помощи даже своим врагам. Потому что мы сильнее, потому что мы умнее, потому что мы из России», — подчеркнула директор ТНТ.

По сюжету сериала «Гудбай» президент США Джо Байден инкогнито посещает Россию и совершенно случайно остается здесь жить. Политик селится в «хрущевке», устраивается учителем английского языка в школу и пытается понять загадочную русскую душу.

Главную роль в шоу сыграл актер Дмитрий Дюжев. В недавней беседе с «Газетой.Ru» артист рассказала, что сбрил волосы ради перевоплощения в американского политика.

Ранее актер Жизневский рассказал о новых гранях героев Достоевского в сериале «Преступление и наказание».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами