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Константин Хабенский раскрыл, почему отказывался от съемок на Западе

Актер Хабенский признался, что в Голливуд приглашают только кассовых артистов

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Актер Константин Хабенский признался, что его стали приглашать сниматься в Голливуде после выхода фильма «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова. Об этом он сообщил на подкасте «По душам» Романа Костомарова.

«Там [в Голливуде] ребята умеют считать деньги. Они смотрят, кто является кассовым актером в той или иной стране, и они очень цинично делают тебе предложение», — сообщил народный артист России.

Хабенский отметил, что соглашался сниматься только в тех западных проектах, которые «попадали ему в душу». Он подчеркнул, что были предложения, от которых он отказывался. Часто причиной отказа становилось «третьесортное представление о России» в сценарии проекта.

В сентябре Константин Хабенский рассказал о своей первой роли в любительском театре «Суббота» в Санкт-Петербурге. Он играл Бабу Ягу в новогодней сказке и пугал детей на первых рядах. Тогда Хабенский решил, что его амплуа в театре — «комическая старуха», потому что «она может позволить себе все».

Ранее Кустурица назвал отличие голливудских фильмов от советских.

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