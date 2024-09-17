«Дети визжали и писались»: Константин Хабенский о своей первой роли

Руководитель МХТ им. Чехова и народный артист России Константин Хабенский рассказал об одной из своих первых ролей. Воспоминаниями он поделился в эфире шоу «Актерская студия» Вадима Верника на VK Видео.

По словам Хабенского, в начале карьеры, не потянув финансово поступление в московские вузы, он играл в любительском театре «Суббота» в Санкт-Петербурге. Однажды ему пришлось перевоплотиться в Бабу Ягу в новогодней сказке.

«Очень страшная Баба Яга. Поэтому когда я приближался к первым рядам, дети от страха визжали и писались. Это уже потом я понял, что так и должно быть, все правильно», — вспоминает он.

Тогда Хабенский решил, что его амплуа в театре — «комическая старуха», потому что «она может позволить себе все».

Хабенский также рассказал, что его «слил» со съемок после проб режиссер Алексей Герман, намекнув на специфическую внешность артиста.

«Я до сих пор пользуюсь его выражением. Он сказал: «Константин, вы слишком красивы для моего фильма». Я понял, что это была высшая степень деликатности и интеллигентности», — посмеялся он.

Накануне стало известно, что Хабенский вернется к роли следователя в «Методе».

Ранее Хоакин Феникс отказался от еще одной роли за считаные дни до съемок.