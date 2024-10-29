Башмет выселил из своей квартиры лишних жильцов

Тверской суд Москвы во вторник удовлетворил иск дирижера Юрия Башмета о выселении шести лишних человек из жилого дома на Тверской улице. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции столицы.

По данным mk.ru, судебный спор развернулся вокруг пятикомнатной квартиры в доме, известном как особняк «Саввинское подворье». Во время расширения Тверской улицы его подвинули, и дом считается элитным жильем.

Башмет требовал выселить прежних жильцов из приобретенной им квартиры, и суд с этим согласился. Жильцы выписываться из квартиры отказывались.

Юрий Башмет окончил Московскую консерваторию в 1976 году. Через два года он стал солистом Московской филармонии. Дирижер является лауреатом Государственной премии СССР, четырех Государственных премий Российской Федерации и премии «Грэмми». В 1991-м он удостоился звания народного артиста СССР.

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