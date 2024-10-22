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Дирижер Башмет хочет выписать пятерых жильцов из своей московской квартиры

Mash: дирижер Башмет подал заявление о выселении бывших жильцов из своей квартиры

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Дирижер, альтист и художественный руководитель оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет подал заявление в суд о выселении пятерых бывших жильцов его новой квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жилье расположено в пяти минутах от Кремля в историческом особняке «Cаввинcкoe пoдвoрье». Всего в доме 24 квартиры, по две на этаж. Как уточняет издание, недвижимость стоит 115 миллионов рублей.

Юрий Башмет окончил Московскую консерваторию в 1976 году. Через два года он стал солистом Московской филармонии. Дирижер является лауреатом Государственной премии СССР, четырех Государственных премий Российской Федерации и премии «Грэмми». В 1991-м он удостоился звания народного артиста СССР.

В феврале 2023 года Башмет признался, что российские музыканты ждут возобновления гастролей за рубежом. По словам дирижера, несмотря на перенос выступлений, он уверен, что музыкальная связь между странами никуда не исчезнет.

В марте 2024-го концерт оркестра под руководством Башмета перенесли в «Сириусе» из-за траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холл».

Ранее Глюкоза вышла на связь после задержания в Шереметьево из-за скандала с наркотиками.

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