Гуфу надели электронный браслет и поместили в рехаб

Рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов) надели электронный браслет, поскольку следствие решило, что он склонен к побегу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам источника издания, умный браслет ограничил передвижения Долматова Московским регионом. Также, добавляют авторы канала, рэпера на время поместили в рехаб для восстановления.

Накануне Гуф избежал ареста после того, как ударил полицейского около подмосковной бани. По версии следствия, музыкант и его друг отобрали у побитого телефон. Сам рэпер утверждает, что телефон у сотрудника ППС забрал его товарищ. По словам защиты артиста, умысла на хищение чужого имущества у компании не было. Следствие просило отправить обоих в СИЗО, однако суд отпустил подозреваемых на свободу.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, какие именно действия запретил Гуфу.