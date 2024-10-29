Найден неизвестный вальс Шопена

В Библиотеке и музее Моргана (The Morgan Library & Museum) в Нью-Йорке нашли нотную рукопись неизвестного вальса композитора Фредерика Шопена (1810-1849). Об этом сообщает The Times.

Партитуру передали в музей по завещанию в 2019 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции она не прошла необходимую каталогизацию. Рукопись поступила как написанная рукой Шопена, но не имеющая его подписи.

Изучив рукопись, бумагу, почерк, стиль автора, эксперты пришли к выводу, что ее авторство действительно принадлежит знаменитому композитору. Рукопись была создана между 1830 и 1835 годами.

Китайский пианист Лан Лан назвал вальс не самой сложной музыкой Шопена, но принадлежащей к одному из его самых аутентичных стилей. Произведение длится около 80 секунд.

Фредерик Шопен был основоположником польской национальной композиторской школы. Автор известных произведений «Осенний вальс», «Весенняя рапсодия (Ноктюрн 2)», «Сад Эдема» и др.

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