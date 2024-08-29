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В Петергофе расшифровали ноты, вырезанные на панно в Дубовом кабинете Петра I

В Петергофе расшифровали ноты XVIII века

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Всеволод Тарасевич/РИА Новости

В Петергофе расшифровали ноты XVIII века, до этого автор и название музыкальных произведений оставались неизвестными. Об этом пишет РЕН ТВ.

Речь идет о нотах, вырезанных на панно в Дубовом кабинете Петра I. Специалисты перевели старофранцузские ключи в современную нотацию. Мелодии принадлежат Жану-Батисту Люлли, придворному композитору Людовика XIV.

«Всему всегда свое время, дворец в исключительных случаях приоткрывает свои тайны. Здесь мы помогли истине появиться на свет, Дубовый кабинет — это потрясающая жемчужина Большого дворца, интерьер, облик которого не менялся со времен Петра I», — сообщил эксперт Сергей Бондарев.

В научной работе также участвовала преподаватель кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Елена Чупахина. После этого открытия ансамбль исполнил музыку в тех самых стенах, где она была запечатлена.

Весной «Газета.Ru» выпустила материал о музеях Петербурга и назвала те, которые интересно посетить.

Петербург недаром называют городом музеев — их в Северной столице более 200. Именно здесь впервые в России появились публичные музеи: в 1702 году по указу Петра начали собирать на хранение самые разнообразные редкости, а в 1714 году первый государственный общедоступный музей Кунсткамера распахнул свои двери перед жителями города. С тех пор и по сей день их количество только увеличивается, охватывая самые разные сферы истории, культуры и техники. И если вы уже выполнили обязательную часть культурной программы, посетив Эрмитаж, Русский музей и Петропавловскую крепость, авторы «Газета.Ru» написали о музеях не столь известных, но тем не менее представляющих интерес для любознательных людей.

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