Эмир Кустурица снимет фильм в кинопарке «Москино»

Сербский режиссер Эмир Кустурица снимет фильм в московском кинопарке «Москино». Об этом сообщается в Telegram-канале департамента культуры города.

«Только представьте себе: наш кинопарк «Москино» даже на стадии активного строительства выглядит настолько перспективным, что режиссер с мировым именем уже готовится снимать здесь свои будущие картины», — комментируют в пресс-службе съемочной площадки.

Кустурица пообещал провести здесь съемки в ходе осмотра комплекса кинопарк «Москино». Особенно, рассказали представители парка, Кустурице приглянулись декорации аэропорта и железнодорожного вокзала.

Кинопарк «Москино» поручил создать в 2019 году мэр Москвы Сергей Собянин. Земельные участки под строительство площадок и других некапитальных объектов были выделены в поселении Краснопахорское в Новой Москве. Парк планируется увеличить еще на 138 гектаров.

В 2023 году в кинопарке было снято 13 фильмов и сериалов: «Постучись в мою дверь», «По зову сердца», «А у нас во дворе», «Враг у ворот», «Адмирал Кузнецов» и др.

Накануне Кустурица рассказал президенту России Владимиру Путину о планах снять русский триптих.

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