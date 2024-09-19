Кустурица заявил о «временно изолированном» Боге на Украине

Конфликт на Украине обусловлен тем, что конкретные люди хотят обогатиться на нем. Такое мнение выразил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на премьере документальной ленты о гонениях на каноническую Украинскую православную церковь, сообщает ТАСС.

«Эта война уже продана, но я задаюсь вопросом, кто выставил такую высокую цену?» — отметил Кустурица.

По его словам, когда речь идет о Боге, Украина «уже потеряна». Режиссер подчеркнул, что украинцам удалось временно изолировать Всевышнего. Он провел параллель с Сербией, где Запад старается ликвидировать Бога в людях «мягкой силой».

Один из героев фильма — епископ Бачский Сербской православной церкви Ириней заявил на премьере, что у президента Украины Владимира Зеленского «нет никакой веры». Епископ напомнил, что действия Зеленского подверглись осуждению и в Ватикане.

Украинская православная церковь (УПЦ) подвергается на Украине систематическим гонениям. 20 августа Верховная рада Украины приняла закон о фактическом запрете деятельности УПЦ на территории страны. Позже его подписал президент страны Владимир Зеленский.

Ранее в ООН заявили о беспокойстве из-за запрета УПЦ на Украине.