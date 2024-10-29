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В Большом театре еще не определили цену билетов на «Щелкунчика»

РИА Новости: цена билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре не определена

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Большом театре еще не определили дату начала продаж и стоимость билетов на балет «Щелкунчик». Об этом РИА Новости сообщили в кассах ГАБТ.

В настоящее время на сайте театра еще не опубликовали расписание представлений на декабрь 2024-го и январь 2025 года. Как отметили в кассах, цена на все билеты в последнее время поднялась в 2-2,5 раза. Однако информации о «Щелкунчике» нет до сих пор.

«У нас поменялось руководство. Пока никто ничего не знает насчет «Щелкунчика». Ждем информацию от руководства на сайте. Сейчас все продажи начинаются онлайн. Может, эти тоже будут онлайн. Никто ничего не знает», — сказали в кассах Большого театра.

В ноябре прошлого года бывший гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин сообщил, что в отношении перекупщиков билетов на балет «Щелкунчик» заводили уголовное дело. По его словам, представители учреждения культуры боролись с теми, кто покупает билеты и перепродает их в два-три раза дороже.

Ранее Николай Цискаридзе представил собственного «Щелкунчика» после критики Большого театра.

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