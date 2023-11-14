В Большом театре рассказали о борьбе с перекупщиками билетов на «Щелкунчика»

Гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин рассказал о борьбе с перекупщиками билетов на балет «Щелкунчик». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня представители театра находятся в суде. Мы судимся с сайтами-перекупщиками. Не мы судимся, а заведено уголовное дело, по которому мы представляем в суде интересы театра», — уточнил Урин.

По словам гендиректора ГАБТА, представители учреждения культуры борются с теми, кто покупает билеты и перепродает их в два-три раза дороже.

Также Урин ответил на просьбы зрителей добавить показы «Щелкунчика» на фоне высокого спроса на билеты.

По словам Урина, в театре отказались увеличивать количество спектаклей балета «Щелкунчик» из-за физических возможностей артистов.

10 ноября вечером около Большого театра образовалась давка из желающих взять браслеты для покупки билетов на спектакль «Щелкунчик» на самые популярные предновогодние сеансы — 29, 30 и 31 декабря. По одной из версий, люди начали толкаться, когда администрация объявила, что билетов на всех пришедших все равно не хватит. Как сообщал Telegram-канал Mash, у одной из зажатых в давке девушек случилась паническая атака.

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