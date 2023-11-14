Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Большом театре рассказали о борьбе с перекупщиками билетов на «Щелкунчика»

Гендиректор ГАБТа Урин: на перекупщиков билетов на «Щелкунчика» завели дело

close
100%
Андрей Бабушкин/РИА «Новости»

Гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин рассказал о борьбе с перекупщиками билетов на балет «Щелкунчик». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня представители театра находятся в суде. Мы судимся с сайтами-перекупщиками. Не мы судимся, а заведено уголовное дело, по которому мы представляем в суде интересы театра», — уточнил Урин.

По словам гендиректора ГАБТА, представители учреждения культуры борются с теми, кто покупает билеты и перепродает их в два-три раза дороже.

Также Урин ответил на просьбы зрителей добавить показы «Щелкунчика» на фоне высокого спроса на билеты.

По словам Урина, в театре отказались увеличивать количество спектаклей балета «Щелкунчик» из-за физических возможностей артистов.

10 ноября вечером около Большого театра образовалась давка из желающих взять браслеты для покупки билетов на спектакль «Щелкунчик» на самые популярные предновогодние сеансы — 29, 30 и 31 декабря. По одной из версий, люди начали толкаться, когда администрация объявила, что билетов на всех пришедших все равно не хватит. Как сообщал Telegram-канал Mash, у одной из зажатых в давке девушек случилась паническая атака.

Ранее Лолита вспомнила, как бывший возлюбленный сравнил саркофаг с ванной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий