В группе «Ленинград» рассказали, станет ли Инстасамка новой солисткой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ведет переговоры с командой певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) о присоединении к коллективу. Об этом сообщил пресс-секретарь и гитарист группы Дмитрий Гугучкин, комментируя известие о том, что девушка станет новой вокалисткой.

«Я подробности не знаю, известно, что Сергей ведет какие-то переговоры с командой Инстасамки, но без деталей», — сказал он.

Директор Инстасамки Максим Столяров также подтвердил «Газете.Ru» информацию о переговорах со Шнуровым.

«Переговоры такие ведутся. Скоро должны прийти к точному решению», — ответил он.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Шнуров уже провел переговоры с певицей о записи совместного альбома, который может стать для группы первым за шесть лет. Предположительно, артисты уже записали демо. Источник канала уточнил, что Шнуров решил вернуться к музыке после проблем в семье.

Ранее во время встречи Инстасамки с фанатами произошла давка.