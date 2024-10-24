Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авраам Руссо требует моральную компенсацию с причастного к его похищении в 2004 году

Певец Руссо намерен подать иск на 5 млн рублей к обвиняемому в его похищении

close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что певец Авраам Руссо планирует подать иск с требованием взыскать компенсацию морального вреда с Владимира Шестопалова, которого обвиняют в похищении артиста в 2004 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Алешкин уточнил, что не обсуждал с Руссо окончательную сумму иска. Защитник предположил, что она будет составлять примерно 5 млн рублей. В эту цену входит компенсация морального вреда от преступления, фактически понесенные затраты на лечение, адвокатов и упущенная выгода от концертов.

4 сентября сотрудники полиции задержали Владимира Шестопалова в аэропорту Шереметьево. Мужчину обвиняют в причастности к похищению Авраама Руссо в 2004 году. Музыкант опознал Шестопалова на очной ставке. Сам мужчина вину не признает.

По версии следствия, олигарх, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов 20 лет назад обманом выманил Руссо в московский ресторан «Прага», где певца избили, а после сутки удерживали в загородном доме в Апрелевке. Артисту пришлось согласиться на выдвинутые ему требования не уходить к другому продюсеру.

Ранее стало известно, что Лободе хотят запретить исполнять песню «К черту любовь» через суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами