Авраам Руссо требует моральную компенсацию с причастного к его похищении в 2004 году

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что певец Авраам Руссо планирует подать иск с требованием взыскать компенсацию морального вреда с Владимира Шестопалова, которого обвиняют в похищении артиста в 2004 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Алешкин уточнил, что не обсуждал с Руссо окончательную сумму иска. Защитник предположил, что она будет составлять примерно 5 млн рублей. В эту цену входит компенсация морального вреда от преступления, фактически понесенные затраты на лечение, адвокатов и упущенная выгода от концертов.

4 сентября сотрудники полиции задержали Владимира Шестопалова в аэропорту Шереметьево. Мужчину обвиняют в причастности к похищению Авраама Руссо в 2004 году. Музыкант опознал Шестопалова на очной ставке. Сам мужчина вину не признает.

По версии следствия, олигарх, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов 20 лет назад обманом выманил Руссо в московский ресторан «Прага», где певца избили, а после сутки удерживали в загородном доме в Апрелевке. Артисту пришлось согласиться на выдвинутые ему требования не уходить к другому продюсеру.

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