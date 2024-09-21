Авраам Руссо опознал причастного к его похищению мужчину

Российский певец Авраам Руссо опознал на очной ставке мужчину, причастного к его похищению в 2004 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Опознанного Руссо Владимира Шестопалова задержали в аэропорту Шереметьево 4 сентября. Он находился в федеральном розыске с 2018 года.

В настоящее время адвокат артиста Андрей Алешкин готовит иск к Шестопалову с требованием моральной и материальной компенсацию в размере 5 млн рублей. Вину мужчина не признал.

По версии следствия, олигарх, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов 20 лет назад обманом выманил Руссо в московский ресторан «Прага», где певца избили, а после сутки удерживали в загородном доме в Апрелевке. Артисту пришлось согласиться на выдвинутые ему требования не уходить к другому продюсеру.

Для участия в следственных действиях певец прервал гастроли и прилетел в Россию.

Накануне стало известно, что срок давности дела борца Тархана Эльдукаева, на основе которого он мог быть привлечен к уголовной ответственности по делу о покушении на Авраама Руссо, уже истек.

Покушение на Руссо произошло в 2006 году в Москве. В певца несколько раз выстрелили из автомата Калашникова, в результате чего он получил ранения бедра и голени. По версии следствия, покушение заказал бывший владелец Черкизовского рынка Исмаилов.

Ранее стало известно, что Авраам Руссо дал показания против обвиняемого в его покушении.