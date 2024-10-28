Поплавская заявила, что Леди Гага украла песню у Красной Шапочки

Российская актриса Яна Поплавская заявила, что американская певица Леди Гага якобы украла песню из советского фильма «Про Красную Шапочку». Об этом Поплавская заявила в своем Telegram-канале.

«Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки — в сети заметили сходство между новым синглом Гаги «Disease» и «Песенкой Красной Шапочки» из советского фильма», — написала она.

Леди Гага издала новый сингл 25 октября 2024 года, он войдет в ее грядущий седьмой студийный альбом.

Накануне индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за плагиата «Игры в кальмара». По его словам, компания украла сюжет сериала из его фильма 2009 года под названием «Luck». В иске отмечается, что стриминг позаимствовал основной сюжет, персонажей, тематику, атмосферу, место действия и последовательность событий.

Ранее косплеерша из России обвинила Disney в плагиате «Малефисенты».