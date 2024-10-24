Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Косплеерша из России обвинила Disney в плагиате «Малефисенты»

Суд не нашел в «Малефисенте» признаков плагиата с российской косплеерши

close
Walt Disney Pictures

Косплеерша из России обвинила американскую студию Disney в плагиате образа Малефисенты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уроженка Санкт-Петербурга Олеся занималась косплеем более 10 лет, результаты работы над узнаваемыми образами публиковала в соцсетях и на международном ресурсе Art Limited. Она уверена, что один из них — снятый с одетой в стиле готической субкультуры девушкой — в 2014 году вдохновил авторов «Малефисенты» на создание образа Анджелины Джоли в киносказке.

Девушка потребовала со студии $625 млн — сумму сборов в кино за первый фильм — но суд не нашел в фильме признаков плагиата. В какой именно суд обращалась девушка, не уточняется.

Накануне Майли Сайрус обвинили в краже ее нового хита.

Ранее в Индии заподозрили Netflix в расовой дискриминации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами