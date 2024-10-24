Косплеерша из России обвинила Disney в плагиате «Малефисенты»

Косплеерша из России обвинила американскую студию Disney в плагиате образа Малефисенты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уроженка Санкт-Петербурга Олеся занималась косплеем более 10 лет, результаты работы над узнаваемыми образами публиковала в соцсетях и на международном ресурсе Art Limited. Она уверена, что один из них — снятый с одетой в стиле готической субкультуры девушкой — в 2014 году вдохновил авторов «Малефисенты» на создание образа Анджелины Джоли в киносказке.

Девушка потребовала со студии $625 млн — сумму сборов в кино за первый фильм — но суд не нашел в фильме признаков плагиата. В какой именно суд обращалась девушка, не уточняется.

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