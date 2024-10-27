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Стало известно, сколько стоил ремонт в пятикомнатной квартире Сергея Сафронова

НТВ: иллюзионист Сергей Сафронов потратил на ремонт квартиры 15 млн рублей

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Иллюзионист Сергей Сафронов похвастался, что сделал ремонт в своей новой пятикомнатной квартире, в которую переехал с семьей только три месяца назад. Об этом сообщает НТВ.

Сафронов рассказал, что приобрел недвижимость за 40 млн рублей в ипотеку. Он платит ежемесячно по 130 тыс. рублей за квартиру, площадь которой составляет 110 кв. м. Интерьер апартаментов выполнен в светлых тонах, в квартире панорамные окна, а на полу — мраморная плитка.

Большое значение Сафронов придал освещению квартиры и установил светодиоды, чтобы меньше платить за электроэнергию. Также иллюзионист похвастался журналистам НТВ, что теперь у него есть собственная гардеробная. Издание отметило, что у жены шоумена Екатерины вещей в гардеробе меньше. Сами шкафы обошлись семье в 420 тыс. рублей, а всего на ремонт чета Сафроновых потратила примерно 15 млн рублей.

Сафронов признался, что мог бы сэкономить на покупке квартиры, продав свою двухкомнатную квартиру в Москве. Однако иллюзионист не хочет прощаться с недвижимостью и надеется передать ее своим детям.

Второй женой Сафронова стала ассистентка команды «Братья Сафроновы» Екатерина. В сентябре 2018 года у пары родилась дочь Алиса. Также иллюзионист состоял в браке с Марией, с которой познакомился на съемках в проекте «Чудо-люди». В 2011 году пара поженилась, а через пять лет развелась. У экс-супругов двое общих детей.

Ранее друг рассказал, что Успенская отправила свою сбежавшую дочь в психбольницу.

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