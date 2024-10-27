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СМИ сообщили, что Меладзе получил паспорт Украины без отчества

Mash: композитор Меладзе лишился отчества из-за смена паспорта на украинский

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

У Константина Шотовича Меладзе не указано отчество в его украинском паспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Власти Украины, отмечает канал, отказались от наименования по отцу в официальном документе, поскольку считают это пережитком советского прошлого. Mash добавляет, что также на Украине сделали исключение, выдав паспорт Меладзе, который проживает на постоянной основе в Италии. Других граждан Украины мужского пола просят вступить в ряды ВСУ, чтобы получить документ.

По информации Mash, у Меладзе сохранился бизнес на территории России. Композитор продолжает отчитываться перед российской налоговой.

В 2017 году Константин Меладзе в беседе с украинским СМИ подтверждал, что имеет только украинский паспорт.

«Я жил в Николаеве в 1991 году, Советский Союз развалился, я получил украинский паспорт. Дети мои тоже живут в Киеве. Мама, папа, брат, сестра, племянники, племянницы – в Москве», — отмечал он.

В августе 2023 года появилась информация, что Меладзе потерял вид на жительство в России. У композитора ликвидировали ИП по причине окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России.

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