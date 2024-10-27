Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Дюжев запретил своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

Актер Дмитрий Дюжев: дети должны освоить Библию, прежде чем смотреть «Бригаду»

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Актер Дмитрий Дюжев признался, что запрещает своим детям смотреть криминальные проекты со своим участием, в том числе «Бригаду» и «Жмурки». Его слова передает ТАСС.

Заслуженный артист России считает, что подрастающее поколение должно сформировать мировоззрение и набраться опыта, прежде чем смотреть художественные фильмы о преступности. Дюжев подчеркнул, что в его домашней библиотеке есть «История государства российского», Библия и словарь Ожегова.

«Вот это то, что нужно сначала освоить, понять эту мудрость, иметь ее как основу. Только потом можно будет смотреть такое кино», — заявил артист.

Актер Дмитрий Дюжев женат на Татьяне Зайцевой с 2008 года. Пара имеет двух детей — 9-летнего Дмитрия и 14-летнего Ивана. В беседе с ТАСС звезда «Бригады» признался, что пока сыновья не интересуются актерской профессией. Артист поделился, что старший сын Иван учится в школе на отлично, в том числе проявляет интерес к точным наукам.

«А младший проявляет некоторые творческие способности, в нем есть интерес ко всему художественному, но пока ничего не понятно. Время покажет, что будет интересно детям и чем захочется заняться. Но я ничего навязывать не буду», — отметил Дюжев.

Ранее стало известно, что певица Сати Казанова впервые стала матерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами