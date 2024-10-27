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Стало известно, что внук Караченцова вырос копией знаменитого деда

Сын Караченцова Андрей: сын вырос копией деда, но пошел по другому пути

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Dmitry Aremaev/Global Look Press

Сын Николая Караченцова Андрей признался, что внук артиста Петр очень похож на деда внешне, но никогда не видел себя в актерской профессии. Его слова передает kp.ru.

Андрей Караченцов выразил удивление, что отличительные черты внешности его отца передались через поколение. По его словам, у Петра немного выдвинутая вперед челюсть, как у деда, а также те же манеры, жесты и походка.

«Но актером Петя никогда себя не видел, он с детства любит математику: быстро считал, в 5 лет уже мог умножать двузначные числа в уме», — поделился Караченцов.

Сейчас Петр Караченцов учится в МФТИ на факультете прикладной математики и информатики. По словам родителя, молодой человек получает удовольствие от решения задач и общения с преподавателями учебного заведения.

Также Андрей Караченцов признался, что в воспитании наследника придерживался стратегии своего отца: он никогда не навязывал ребенку свой авторитет, а дал возможность выбора профессии.

Российского актера Николая Караченцова не стало 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет. 27 октября нынешнего года ему бы исполнилось 80 лет.

Ранее стало известно, что София Ротару приехала в Киев на могилу мужа.

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