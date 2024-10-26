В Госдуме назвали жалобу на пропаганду ЛГБТ в сказке Пушкина «осенним обострением»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что у общественников, усмотревших пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в произведении Александра Пушкина, — осеннее обострение. В разговоре с «Газетой.Ru» политик назвал жалобу «кретинизмом» и пристыдил СМИ, которые уделили ей слишком много внимания.

«Неужели больше нечего обсудить? Вам самим не стыдно обсуждать какой-то кретинизм очередной? Причем благодаря вам же это приобретает какое-то звучание. В период осеннего обострения какой-то человек потребовал запретить сказку Пушкина, потому что он нечто там усмотрел. И теперь мы всей страной будем это обсуждать. У нас ненормальных много. Вы, я думаю, можете найти гораздо более интересные тексты. Я вам могу подсказать, где больница находится», — сказал Шолохов.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что неназванные общественники потребовали запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, усмотрев в ней элементы пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ. По мнению активистов, строчка «по усам текло, а в рот не попало» символизирует нетрадиционные отношения.

Уточняется, что жалобу на произведение направили в министерство культуры РФ.

Ранее в России призвали расширить список экстремистских песен.