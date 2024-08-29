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В России призвали расширить список экстремистских песен

Юрист Соловьев: необходимо расширить список экстремистских музыкальных произведений

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Shutterstock

В России необходимо расширить список музыкальных произведений, признанных экстремистскими, а также безусловно запретить демонстрировать любую атрибутику СС. Такое предложение доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев направил генпрокурору России Игорю Краснову, передает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении юрист напомнил о случае в Ярославле, где жителей дома мучили, громко включая нацистский марш, чтобы освободить здание для коммерческих целей. При этом «мучители» избежали наказания, так как по информации Минюста данная музыкальная композиция в России не является запрещенной.

Также он призвал признать запрещенными любую атрибутику СС – штандарты, эмблемы, флаги, гимны, иные знаки, а также музыкальные и видеоматериалы.

«Прошу рассмотреть вопрос о подготовке и внесении прокурорского представления, согласно которому любая атрибутика подразделений <…> признавалась бы экстремистскими материалами, демонстрация которых была бы безусловно запрещена на территории Российской Федерации», — говорится в обращении Соловьёва.

До этого юрист также призвал Минюст ввести новые ограничения для лиц, признанных иноагентами. В том числе, по его мнению, следует досрочно прекращать с ними договоры об авторском праве без каких-либо выплат компенсаций. Кроме того, он предложил пересмотреть вопрос о запрете на рассылку материалов и уведомлений о новых публикациях, в том числе рассылку сообщений в мессенджерах.

Ранее итальянский журналист выразил сожаление за сюжет с символикой СС.

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