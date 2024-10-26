Милонов назвал чудиками обвинивших Пушкина в пропаганде ЛГБТ активистов

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов оценил заявление активистов, обвинивших Александра Пушкина в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Его цитирует радиостанция «Говорит Москва».

«Весной и осенью общественники видят гораздо больше, чем летом и зимой. Общественники — это просто люди, которые могут заблуждаться», — сказал он.

По словам Милонова, от мнений некоторых общественников у него волосы становятся дыбом.

«То у одних штаны узкие, то у других по усам что-то течет. Надо не обращать на это внимание, это не часть какой-нибудь дискуссии, это точка зрения чудиков», — сказал он.

Депутат отметил, что в России всегда терпимо относились к «чудикам», и призвал относиться к подобным предложениям с милосердием.

Накануне представители некоего общественного движения обратились с заявлением в Министерство культуры РФ, пожаловавшись на пушкинскую фразу «по усам текло, а в рот не попало» — по их мнению, она содержит скрытый смысл и пропагандирует нетрадиционные связи.

Ранее активисты обратились в МВД с просьбой проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ.