«Эротическое влияние»: сооснователь «Комбинации» рассказал о любовнице продюсера группы

Сооснователь группы «Комбинация» композитор Виталий Окороков рассказал, как в одноименном сериале изменили историю продюсера коллектива Александра Шишинина (на фото — актер Никита Кологривый, исполнивший роль Шишинина). Его цитируют «Аргументы и факты».

История любви Шишинина к жене Наташе в сериале показана подробно: герой хранит бирку дочери из родильного дома, созванивается с супругой и дорожит семьей. По словам Окорокова, семейная ситуация продюсера приукрашена.

«Да, он очень любил свою дочку Вику. Но с женой Шишинин развелся еще до создания «Комбинации», — отметил он.

История о любовнице Шишинина Анжелике при этом, отметил композитор, показана правдиво.

«Анжелика была роковой женщиной, которая вертела им как хотела. Она и за клавишами стояла, и даже предлагала убрать Иванову. <...> Она имела на него неограниченное, эротическое влияние. Он буквально не мог ничего делать, когда она была рядом», — сказал Окороков.

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