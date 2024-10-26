Семья 94-летней актрисы Раисы Максимовой борется за имущество

Семья народной артистки России Раисы Максимовой борется за имущество ее сына, сообщил ведущий программы «Прямой эфир» Александр Яковлев.

По словам Яковлева, старейшая актриса МХТ имени Чехова проживает с гражданской женой ее младшего сына Алексея Еленой. Самого Алексея не стало три года назад, после чего законная супруга и дочери заявили о правах на 150-метровую квартиру мужчины на Арбате, несколько домов на Николиной горе, банковские счета и долю в 80-метровой квартире на Тверской, уточнили в передаче.

«70 лет была на сцене, а что теперь у меня в жизни?» — сказала пришедшему в гости телеведущему Максимова.

В 2023 году Максимова оформила свою квартиру на 7-летнего внука Диму. Иначально мальчику принадлежала лишь половина квартиры в центре Москвы — она досталась ему по наследству от отца, сына Максимовой. Вторую половину Максимова переписала на ребенка после того, как суд постановил, что он действительно ее внук.

Ранее адвокат рассказал, как владелицы бутика обманули актрису Янину Мелехову.