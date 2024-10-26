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Американка раскрыла детали изнасилования на яхте Пи Дидди

Женщина заявила, что певец Крис Браун опоил и изнасиловал ее на яхте Пи Дидди

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Global Look Press

В новом документальном фильме под названием «Крис Браун: История насилия» несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии. Об этом сообщает People.

Женщина утверждает, что инцидент произошел в 2020 году — тогда она переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить здесь танцевальную карьеру. 30 декабря 2020 года знакомый пригласил ее на вечеринку на яхте рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс).

Узнав, что на яхте развлекается и Крис Браун, девушка решила попросить у него профессионального совета. После разговора музыкант якобы предложил ей напиток.

«Я выпила, а он протянул мне еще один напиток. После я почувствовала усталость, и мое тело потяжелело», — говорит она.

Анонимная американка утверждает, что затем Браун привел ее в спальню.

«Я помню, что легла на спину и подумала: «Почему я не могу встать?» Следующее, что я помню, он был на мне сверху, и я не могла пошевелиться, говорила «Нет», а потом я почувствовала его внутри меня», — рассказала девушка.

По ее словам, Крис Браун не пользовался средствами барьерной контрацепции и допустил эякуляцию внутрь нее.

Рэперу и продюсеру Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Утверждается, что от действий артиста мог пострадать девятилетний ребенок.

В начале 2022 года Крис Браун уже опровергал обвинения этой анонимной женщины. Адвокат певца также называет обвинения сфабрикованными.

Ранее обвиняемый в насилии Пи Дидди обратился к дочери из-за решетки.

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