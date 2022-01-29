Певец Крис Браун отреагировал на обвинения в изнасиловании

Певец Крис Браун, бывший возлюбленный королевы R&B Рианны, отреагировал на иск на $20 млн, который подала против него неизвестная девушка, обвинив его в изнасиловании. Соответствующую публикацию артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Девушка, которая не захотела афишировать свое имя, заявила, что в конце 2020 года Браун якобы накачал ее наркотиками и изнасиловал на яхте, пришвартованной около дома рэпера Пи Дидди.

По словам самого рэпера, всякий раз, когда он выпускает музыку или проекты, его пытаются втянуть «в какую-то ерунду про него».

В 2009 году Крис Браун признался в том, что напал на певицу Рианну, которая в тот момент была его девушкой. После этого он находился на испытательном сроке и прошел консультации по домашнему насилию.

Однако в 2021 году в отношении певца проводилось расследование по подозрению, что он в очередной раз поднял руку на женщину. По словам пострадавшей по имени Бризи, Браун ударил ее по голове так сильно, что с нее слетели наращенные волосы.