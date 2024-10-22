Блогер из Башкирии порадовался, что его не посадили за призыв прикрыть грудь «Родине-матери»

Башкирский активист Расул Ахияретдинов заявил, что согласен с приговором суда по делу о реабилитации нацизма — мужчину приговорили к году исправительных работ за требование закрыть «срамные места» монументу «Родина-мать зовет!» в Волгограде. «Газете.Ru» Ахияретдинов сообщил, что боялся возможного срока в колонии.

«Я согласен с приговором. У меня отец болеет, поэтому хотя бы так. Конечно, было бы здорово, если бы никакого наказания не было, но из двух зол выбирай меньшее. Прокурор запрашивал два года колонии. Я боялся, что это меня постигнет, но судья решил, что года исправительных работ достаточно. Что поделать? Живем дальше. Умысла навредить России у меня никогда не было и не будет. Я это озвучивал всегда, и даже в суде я сказал, что я в жизни никого не подвел и не предал», — сказал активист.

В феврале 2024 года Ахияретдинов обратился к президенту России с просьбой изменить скульптуру «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, созданную советским скульптором Евгением Вучетичем. Он отметил, что одежда на монументе выглядит слишком откровенно, и что посетители обращают внимание на грудь скульптуры. Ахияретдинов предложил не надевать на скульптуру хиджаб, но добавить платок на плечи или руки. Позже он записал видео с извинениями.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить активиста за высказывания, которые могли оскорбить чувства верующих. Позже было поручено возбудить уголовное дело. В сентябре прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по делу о реабилитации нацизма.

Ранее россиянку приговорили к 10 месяцам работ за ролик со скульптурой «Родина-мать».