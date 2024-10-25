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Сестра Гуфа заявила, что не давала никому комментарии о скандале с братом

Сестра Гуфа Ольга Долматова попросила ее не беспокоить по поводу инцидента с братом

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olgadolmatova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сестра Гуфа Ольга Долматова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) информацию, что давала комментарии журналистам по поводу дебоша брата.

Долматова заявила, что нигде не заявляла о нахождении брата в больницах. Она также попросила СМИ не беспокоить ее по поводу скандала. Сестра артиста уточнила, что только адвокат Гуфа Сергей Жорин будет давать комментарии о его состоянии.

«Перестаньте, пожалуйста, сажать батарейку на моем телефоне и прятаться в кустах у дома. Вы не получите никакой от меня информации!» — заявила сестра рэпера.

24 октября стало известно, что на рэпера Гуфа составили протокол за мелкое хулиганство после драки у банного комплекса. Конфликт начался с того, что Долматов в ночь на 23 октября арендовал баню вместе с пятью человеками в подмосковном городе Апрелевке. По словам сотрудников комплекса, во время отдыха компания употребляла наркотики.

Гуф оплатил два часа аренды бани, однако позже попросил продлить еще на три часа. Когда пришла пора платить, рэпер отказался. Предварительно администратор бани вызвала к Долматову управляющую. Та позвала на помощь двоюродного брата — сотрудника патрульно-постовой службы. Завязалась перепалка, Гуф ударил полицейского.

24 октября Долматов записал видео из отдела полиции, в котором извинился перед сотрудниками РОВД, журналистами, своими родителями и сотрудниками банного комплекса.

Ранее бывшая жена Гуфа ответила на сообщения о дебоше рэпера.

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