Американского рэпера заподозрили в заказном убийстве

В американском штате Флорида арестовали рэпера Дерка Бэнкса, известного под псевдонимом Lil Durk, которого обвинили в заказном убийстве. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на записи о задержании.

Согласно документам, исполнителя задержали после ареста пяти связанных с его лейблом Only the Family (OTF) человек. Их обвинили в заказном убийстве, совершенном, предположительно, в качестве мести за смерть другого участника коллектива.

По данным канала, член OTF Д.Б. умер в результате конфликта с неким Т.Б., произошедшем в ноябре 2020 года в ночном клубе в Атланте. В документах указано, что в ходе драки сообщник Т. Б. вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в Д. Б. После этого человек, обозначенный как «Сообщник 1», «ясно дал понять, что заплатит денежное вознаграждение любому, кто примет участие в убийстве Т. Б.», говорится в обвинительном заключении.

Сейчас Lil Durk заключен в тюрьму округа Бровард и содержится под стражей без права внесения залога.

В октябре 2022 года с Дерка Бэнкса сняли обвинения в убийстве, которые предъявили ему после стрельбы в 2019 году. В то время судья нашел вероятные основания для обвинения рэпера в попытке покушения, а также в нападении при отягчающих обстоятельствах, участии в преступной деятельности уличных банд и хранении огнестрельного оружия.

Ранее американский рэпер не смог выступить в Москве из-за налогов.