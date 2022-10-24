С рэпера Lil Durk сняты обвинения в убийстве

С рэп-исполнителя Lil Durk сняли обвинения в убийстве, которые предъявили ему после стрельбы в 2019 году. Об этом сообщает Pitchfork.

В мае 2019 года музыкант сдался властям после того, как был выдан ордер на его арест в связи со стрельбой в феврале 2019 года возле ресторана The Varsity в Атланте. В то время судья нашел вероятные основания для обвинения Дерка Бэнкса (настоящее имя рэпера — прим. «Газеты.Ru») и ныне покойного рэпера Кинга Вона в попытке совершить убийство, а также в нападении при отягчающих обстоятельствах, участии в преступной деятельности уличных банд и хранении огнестрельного оружия.

Согласно сообщению суда, «факты по этому делу были рассмотрены, и, хотя представляется, что для ареста обвиняемого существовала вероятная причина, решение окружного прокурора на данный момент заключается в том, чтобы не возбуждать уголовное дело».