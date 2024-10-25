Анатолий Цой раскрыл детали первого фита с кей-поп-звездами

Певец Анатолий Цой (Tsoy) в новом выпуске Comedy Club на ТНТ раскрыл детали первого фита с южнокорейскими кей-поп-звездами — женской группой X:IN. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

«У меня выходит трек и клип с суперпопулярной K-pop группой X:IN. Это классный опыт, потому что я 10 лет на сцене, и такого ни разу не было, чтобы кто-то из-за бугра хотел записать с нами фит. Они сами вышли к нам с предложением, сами прилетели, мы сняли клип, все получилось супер», — признался он.

Клип «Seoul — Moskva» Цой и X:IN представили 25 октября.

«Сеул — Москва, снова джетлаг, INAIR в ушах, билет на руках, Туры, альбом, сон на потом, В моменте, я в нем», — поется в тексте.

Накануне бывший участник южнокорейской группы Stray Kids Ким Ву Джин спел на русском языке.

Ким Ву Джин провел сольный концерт в Москве, на котором исполнил песню российского певца Jony «Комета». Поклонники положительно отнеслись к исполнению южнокорейского артиста и подпевали вместе с ним.

В ноябре 2023 года другая кей-поп-группа W24 исполнила кавер на хит «Группа крови» российской рок-группы «Кино».