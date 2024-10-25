Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анатолий Цой раскрыл детали первого фита с кей-поп-звездами

Певец Цой заявил, что южнокорейская группа X:IN первой предложила ему записать клип

close
Tsoy и X:IN

Певец Анатолий Цой (Tsoy) в новом выпуске Comedy Club на ТНТ раскрыл детали первого фита с южнокорейскими кей-поп-звездами — женской группой X:IN. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

«У меня выходит трек и клип с суперпопулярной K-pop группой X:IN. Это классный опыт, потому что я 10 лет на сцене, и такого ни разу не было, чтобы кто-то из-за бугра хотел записать с нами фит. Они сами вышли к нам с предложением, сами прилетели, мы сняли клип, все получилось супер», — признался он.

Клип «Seoul — Moskva» Цой и X:IN представили 25 октября.

«СеулМосква, снова джетлаг, INAIR в ушах, билет на руках, Туры, альбом, сон на потом, В моменте, я в нем», — поется в тексте.

Накануне бывший участник южнокорейской группы Stray Kids Ким Ву Джин спел на русском языке.

Ким Ву Джин провел сольный концерт в Москве, на котором исполнил песню российского певца Jony «Комета». Поклонники положительно отнеслись к исполнению южнокорейского артиста и подпевали вместе с ним.

В ноябре 2023 года другая кей-поп-группа W24 исполнила кавер на хит «Группа крови» российской рок-группы «Кино».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами